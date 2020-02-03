Сёстры Аверины вошли в состав сборной России на этап Гран-при в Москве
Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике, который выступит на этапе Гран-при в Москве.
«Следующий состав команды России на этап Гран-при в Москве утверждён главным тренером сборной Ириной Винер-Усмановой.
В индивидуальной программе российскую команду представят Дина Аверина, Арина Аверина, Екатерина Селезнёва, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова.
В групповых упражнениях выступят Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Близнюк, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова», — передаёт текст заявления ВФХГ «Р-Спорт».
Этап Гран-при в Москве пройдёт с 7 по 9 февраля.
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