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Сёстры Аверины вошли в состав сборной России на этап Гран-при в Москве

Сёстры Аверины вошли в состав сборной России на этап Гран-при в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0

Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике, который выступит на этапе Гран-при в Москве.

«Следующий состав команды России на этап Гран-при в Москве утверждён главным тренером сборной Ириной Винер-Усмановой.

В индивидуальной программе российскую команду представят Дина Аверина, Арина Аверина, Екатерина Селезнёва, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова.

В групповых упражнениях выступят Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Близнюк, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова», — передаёт текст заявления ВФХГ «Р-Спорт».

Этап Гран-при в Москве пройдёт с 7 по 9 февраля.

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