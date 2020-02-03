В ФФККР объяснили, почему на ЧМ от России отправится Трусова, а не Туктамышева

Президент Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выбор состава на чемпионат мира, который состоится с 23 по 29 марта в Монреале (Канада).



В женском одиночном катании за Россию выступят Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными заявлены Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

«Почему не обсуждалось, кто поедет на чемпионат мира: Александра Трусова или Елизавета Туктамышева? Вы же сами всё видели на чемпионате Европы. Александра выполнила плановое задание, которое ей было установлено. Какие должны быть основания, чтобы она не ехала на чемпионат мира?!» — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

На чемпионате Европы — 2020 в Граце (Австрия) Трусова выиграла бронзовую медаль.