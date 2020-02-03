Президент АМФР прокомментировал получение российского гражданства бразильцем Паулиньо

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился мыслями о предоставлении российского гражданства бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Ранее стало известно о подписании соответственного указа Владимиром Путиным.
«Мы сами ходатайствовали, и инициатива также исходила от КПРФ, но важно отметить, что в первую очередь это был осознанный выбор самого футболиста. Если президент страны поддержал это решение, то это большое благо, я считаю, что это гордость для страны, что высококвалифицированные люди других государств стремятся в Россию, которая открыта для всех.
Если человек хочет быть гражданином России, то он только приобретёт, как и страна, тем более футбол является той профессией, где уже давно стёрта грань в контексте национальности, профессиональные клубы не задумываются о расе, национальной принадлежности игроков.
Я лично знаком с Паулиньо, думаю, что он последует примеру людей, уже получивших гражданство РФ, например Сирило, который открыл свою детскую школу, работает на благо нашей страны, воспитывает будущих чемпионов», — цитирует Алиева ТАСС.
За КПРФ Паулиньо выступает с 2015 года. В минувшем сезоне столичный клуб завоевал серебро Суперлиги.
За сборную России уже выступают три бразильца, получившие российское гражданство, — Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. На минувшей неделе сборная России завоевала путёвку на чемпионат мира.
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