Свердловская область профинансирует подготовку паратриатлониста, работающего курьером

На спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова будет выделено 240 тыс. рублей. По информации «Р-Спорт», такая сумма будет выделена из бюджета Свердловской области.
«Михаил Асташов является спортсменом Республики Бурятия с параллельным зачётом со Свердловской областью. Регион оплачивает Михаилу участие в сборах и соревнованиях, равно как и другим спортсменам. Например, в 2020 году бюджет оплатит Асташову участие в сборах на Кипре в апреле. Всего в 2020 году на спортивную подготовку Михаила Асташова предусмотрено 240 тысяч бюджетных рублей, в том числе 160 тысяч — на тренировки, 20 тысяч – на углублённое медобследование в Москве, 60 тысяч – на участие в чемпионате России», — говорится в заявлении минспорта Свердловской области.
Широкую огласку случай с Асташовым получил после того, как стало известно, что спортсмен устроился на работу в «Яндекс.Еду». Михаил работает курьером чтобы оплатить участие в Паралимпиаде.
Михаил Асташов – инвалид с рождения. Он появился на свет без рук и без ног, однако начал заниматься профессиональным спортом. Сейчас у Михаила установлены протезы. Асташов стал чемпионом России по плаванию, но не смог попасть в национальную сборную, после чего переключился на триатлон. Асташов выиграл не только чемпионат России, но и Кубок мира. В программу триатлона включены бег, плавание и велосипедный спорт.
Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября.
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