Из-за скандала с изнасилованием во Франции могут уволить главу Федерации фигурного катания

Во Франции продолжается расследование относительно скандала, связанного с сексуальными домогательствами внутри национальной сборной по фигурному катанию.
По информации Le Parisien, министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала уйти в отставку главу Федерации фигурного катания страны Дидье Гайаге.
66-летний Гайаге возглавляет организацию с 1998 года (с перерывом с 2004 по 2007 год).
Ранее 10-кратная чемпионка Франции, медалистка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Сара Абитболь заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера Жиля Бейера. По словам спортсменки, случаи надругательства неоднократно имели место с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.
С 2014 по 2018 год Бейер работал во Французской федерации ледовых видов спорта.
- 3 февраля 2020
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