Из-за скандала с изнасилованием во Франции могут уволить главу Федерации фигурного катания

Во Франции продолжается расследование относительно скандала, связанного с сексуальными домогательствами внутри национальной сборной по фигурному катанию.

По информации Le Parisien, министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала уйти в отставку главу Федерации фигурного катания страны Дидье Гайаге.

66-летний Гайаге возглавляет организацию с 1998 года (с перерывом с 2004 по 2007 год).

Ранее 10-кратная чемпионка Франции, медалистка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Сара Абитболь заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера Жиля Бейера. По словам спортсменки, случаи надругательства неоднократно имели место с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.

С 2014 по 2018 год Бейер работал во Французской федерации ледовых видов спорта.