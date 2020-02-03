Глава РУСАДА Ганус прокомментировал отставку руководства ВФЛА

Глава РУСАДА Юрий Ганус поделился своим мнением по поводу отставки президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Полномочия были переданы рабочей группе ОКР.

«О том, что представители РУСАДА войдут в рабочую группу ОКР, было заявлено, но официально нас никто ещё не приглашал. Ждём. Сейчас идут организационные моменты — отстранения для того, чтобы сделать работу президиума приемлемой, чтобы это не превратилось в перевыборы старого же состава. Что касается работы РУСАДА, то мы пока ничего не знаем и работаем в рамках рабочей группы IBU.

Время у нас есть, но, к сожалению, зимний сезон уже почти ушёл. Остались некоторые соревнования внутреннего уровня. Но у нас достаточно времени, чтобы предпринять все достаточные меры, чтобы обеспечить максимум — нейтральный статус для наших легкоатлетов на Олимпийских играх. Лёгкая атлетика — королева спорта, это особый вид. Чемпионаты мира, Кубки проходят в необычной обстановке, на неповторимом уровне. Легкоатлеты бьются за то, чтобы участвовать во всех международных стартах, не только Олимпиаде. Это очень важно, мы должны полноценно участвовать во всех соревнованиях Международной легкоатлетической федерации», — цитирует Гануса Sport24.