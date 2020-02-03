Скобиола вызван в сборную России по регби на чемпионат Европы

Для участия в чемпионате Европы по регби в состав сборной России вызван Алексей Скобиола. Об этом информирует пресс-служба Федерации регби России.
«После игры с Испанией расположение команды покидают нападающие Андрей Поливалов, Станислав Сельский и Тагир Гаджиев. Поливалов в матче с испанцами получил перелом лицевой кости, Сельский перенесет плановую операцию на колене, а Гаджиев продолжит залечивать травму в расположении своего клуба „ВВА-Подмосковье“, — говорится в сообщении.
Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы уступила команде Испании со счётом 12:31. Россиянам на турнире предстоит также сыграть с Грузией, Румынией, Бельгией и Португалией. В следующем матче российские регбисты 8 февраля встретятся с Бельгией.
Чемпионат Европы завершится 15 марта.
- 3 февраля 2020
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