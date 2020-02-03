Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Скобиола вызван в сборную России по регби на чемпионат Европы

Скобиола вызван в сборную России по регби на чемпионат Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Для участия в чемпионате Европы по регби в состав сборной России вызван Алексей Скобиола. Об этом информирует пресс-служба Федерации регби России.

«После игры с Испанией расположение команды покидают нападающие Андрей Поливалов, Станислав Сельский и Тагир Гаджиев. Поливалов в матче с испанцами получил перелом лицевой кости, Сельский перенесет плановую операцию на колене, а Гаджиев продолжит залечивать травму в расположении своего клуба „ВВА-Подмосковье“, — говорится в сообщении.

Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы уступила команде Испании со счётом 12:31. Россиянам на турнире предстоит также сыграть с Грузией, Румынией, Бельгией и Португалией. В следующем матче российские регбисты 8 февраля встретятся с Бельгией.

Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Российские регбисты проиграли Испании на старте чемпионата Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020