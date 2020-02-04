ВАДА призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА

Официальный сайт ВАДА сообщил, что организация направила запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), призывая сделать слушания по спору с РУСАДА публичными.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд.

Ранее стало известно, что взносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млн. С каждым годом размер взноса стран в бюджет ВАДА увеличивается примерно на 8%.