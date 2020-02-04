Капитан женской сборной России по водному поло: предложения из Европы получала не один раз

Капитан женской сборной России по водному поло, двукратная чемпионка Европы, бронзовый призёр Игр-2016 Екатерина Прокофьева рассказала о главных конкурентах на предстоящей Олимпиаде и о том, почему не хочет ехать в Европу.

«Конечно, фаворитом считается команда США. Они действующие чемпионки мира и Олимпийских игр. Американки сейчас на уровень выше всех остальных сборных? Их реально обыграть. Всё будет зависеть от подготовки и еще некоторых факторов — например, смогут ли наши сильнейшие игроки закончить сезон без травм. В целом все команды, которые отбираются на Олимпийские игры, примерно одного уровня. Со всеми можно бороться. Лишнее тому подтверждение — предыдущая Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Тогда мы с трудом вышли из группы, но затем обыграли Испанию (12:10), а в матче за третье место — Венгрию в серии пенальти. Во всех матчах в Рио была настоящая битва.

Выступление под нейтральным флагом? От спортсменов мало что зависит. Люди в Министерстве спорта и Олимпийском комитете России работают над решением этой проблемы. Конечно, мы волнуемся и переживаем. Когда узнаем не самые позитивные новости — настроение портится. Но заострять на этом внимание не стоит. Если будем много думать об этом, это негативно отразится на тренировочном процессе.

Предложения от других европейских клубов поступали не один раз. Приглашают и по сей день, но пока у меня не было мысли уехать. На данный момент меня всё устраивает в КИНЕФе. Мы дважды выиграли Кубок европейских чемпионов, постоянно выигрываем чемпионат России. У нас замечательный тренерский и административный коллектив, отличные партнёры по команде. Плюс я привыкла жить в Киришах. Переезд же в один из европейских клубов скрывает много неизвестных. При этом я не исключаю, что когда-нибудь и решусь на смену клуба", — цитируют Прокофьеву «Известия».