Клебо снимет фиксирующую повязку с пальца 13 февраля

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, сломавший палец руки, случайно ударив по металлическому игровому автомату, рассказал, что фиксирующую повязку будет носить до 13 февраля, сообщает NRK. Затем спортсмен пройдёт повторное медицинское обследование.



Из-за травмы Йоханнес пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля. Также под вопросом остаётся его участие в «Ски Туре», который начнётся 15 февраля.

В общем зачёте Кубка мира норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков. Ранее Клебо принял решение сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам из-за плохого самочувствия.



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