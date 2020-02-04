Тренер сборной Норвегии: надеюсь, Клебо извлечёт урок

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил возможность участия Йоханнеса Хёсфлота Клебо в «Ски Туре», который стартует 15 февраля. Вчера, 3 февраля, стало известно, что норвежский лыжник сломал палец, случайно ударив по игровому автомату.

«Я не врач, поэтому ничего не могу сказать точно. Мы верим, что ему по силам выступить там. Однако рисковать возможным ухудшением состояния пальца не стоит. За ним будут внимательно следить, и решение об участии в „Ски Туре“ будет принято непосредственно перед соревнованиями.

Мне очень жаль Йоханнеса. Конечно, это была необязательная травма. Это понятно по тому, как всё произошло. Подобные вещи не являются чем-то необходимым. Но у Клебо сильный соревновательный инстинкт, наверное, это повлияло.



Надеюсь, он извлечёт урок. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось в это же время в ближайшие три года", — приводит слова Носсума NRK.

Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне, который пройдёт 8-9 февраля.

Клебо снимет фиксирующую повязку с пальца 13 февраля