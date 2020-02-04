Дед Клебо — об инциденте с внуком: в такой ситуации злость не поможет

Коре Хёсфлот, дед и личный тренер трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, отреагировал на инцидент с внуком. Вчера, 3 февраля, стало известно, что Клебо сломал палец, случайно ударив по игровому автомату.

«В такой ситуации злость не поможет. Нам нужно рассматривать это как урок и вернуться как можно скорее. Мы уже тренировались. Я надеюсь и верю, что он сможет провести весь „Ски Тур“ — от Эстерсунда до Тронхейма», — приводит слова деда Клебо NRK.

Из-за травмы Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне, который пройдёт 8-9 февраля. «Ски Тур» стартует 15 февраля. В общем зачёте Кубка мира норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

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