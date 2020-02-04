Клебо: я прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, сломавший палец руки, случайно ударив по металлическому игровому автомату, признался, что уже не думает о победе в общем зачёте Кубка мира. Норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

«Я продолжаю тренироваться. Я прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира, но лыжные гонки не оставил. Это тяжело. Хуже всего, когда люди говорят: «Почему ты это сделал?“. Если бы я знал, что так получится, никогда бы так не поступил. Но жизнь не заканчивается, нужно сохранять смелость и стараться быть как можно лучше», — приводит слова Клебо NRK.

Йоханнес пропустит этап Кубка мира, который пройдёт в Фалуне 8-9 февраля.

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