Норвежский эксперт: теперь всё зависит от неудач Большунова

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд оценил ситуацию в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам после травмы соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года сломал палец руки, случайно ударив по игровому автомату. Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля.

В общем зачёте Кубка мира норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

«Это означает, что теперь всё зависит от неудач Большунова. В то же время в „Ски Туре“ можно заработать много очков, так что шансы остаются. Но сейчас это кажется очень сложной задачей», — приводит слова Аукланда NRK.

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