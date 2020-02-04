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Тренер: если бы Клебо завоевал 200 очков в Фалуне, это было бы нечто особенное

Тренер: если бы Клебо завоевал 200 очков в Фалуне, это было бы нечто особенное
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум выразил сожаление по поводу пропуска Йоханнесом Хёсфлотом Клебо этапа Кубка мира в Фалуне, который пройдёт 8-9 февраля. Трёхкратный олимпийский чемпион сломал палец, ударив по игровому автомату.

«Если бы он смог завоевать 200 очков на предстоящем этапе, это было бы нечто особенное», — приводит слова Носсума NRK.

Носсум также оценил ситуацию с двукратным чемпионом мира Эмилем Иверсеном, который был вынужден сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам в Коннеруде. Иверсен также пропустит этап в Фалуне и будет готовиться к «Ски Туру», который стартует 15 февраля.

«Во-первых, Эмиль не был достаточно готов к предстоящим гонкам в Фалуне. Во-вторых, ему сейчас лучше остаться дома. Поэтому принять решение о составе было легко», — сказал тренер.

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