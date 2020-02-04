«Я не могу это понять». Сундбю раскритиковал FIS за квоты в Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил недовольство существующей системой квот в Кубке мира. В 2016 году Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек.

«Нынешняя ситуация просто убивает систему отбора в Норвегии. Я уже много лет выступаю и не вижу, чтобы после принятого решения всё стало лучше. Это выглядит глупо. У нас есть люди, которые могли бы бороться за подиум или входить в топ-10 в Кубке мира, но некоторые из ребят вынуждены просто сидеть дома на диване. FIS решила, что должно быть так. Но я не могу этого понять.

Некоторые страны вообще пропускают этапы Кубка мира. Они считают, что это слишком дорого, говорят, что не могут себе это позволить. Это приводит к уменьшению числа участников гонок, и при этом от одной страны больше добавлять лыжников нельзя. А эти люди могли бы попасть на подиум, это бы так много значило для них", — цитирует Сундбю NRK.