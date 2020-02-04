Комиссия спортсменов ВФЛА поддержала решение президиума об уходе в отставку

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) поддержала решение президиума федерации уйти в отставку. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» комиссии.

«Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей Рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской лёгкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с Рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в её состав своего представителя Радиона Гатауллина», – говорится в сообщении комиссии.

Пост доступен в официальном «инстаграме» комиссии спортсменов ВФЛА.