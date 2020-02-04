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Паралимпиец, работающий курьером, трудоустроен в Центре спортивной подготовки Бурятии

Паралимпиец, работающий курьером, трудоустроен в Центре спортивной подготовки Бурятии
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Российский паратриатлонист Михаил Асташов, работающий курьером в «Яндекс.Еде», трудоустроен в Центре спортивной подготовки Бурятии и получает там заработную плату. Об этом сообщил глава минспорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

«Асташов является сотрудником Центра спортивной подготовки на полной ставке и получает заработную плату. На этого спортсмена — а это высококвалифицированный спортсмен — у нас заложены средства, на которые он также выезжает на сборы, соревнования. И самое главное, если данный спортсмен завоюет лицензию на право участия в Олимпийских играх, то он, безусловно, будет профинансирован Паралимпийским комитетом нашей страны. Здесь речи быть не может, что он поедет на данные соревнования за свой счёт», – цитирует Дамдинцурунова РИА «Новости».

Паратриатлонист работает курьером в «Яндекс.Еде», чтобы оплатить участие в Паралимпиаде

Источник: РИА Новости

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