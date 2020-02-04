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Отец Клебо — об инциденте с сыном: надеемся, такое больше не повторится

Отец Клебо — об инциденте с сыном: надеемся, такое больше не повторится
Другие / Лыжный спорт 0

Хокон Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, отреагировал на инцидент с сыном. Вчера, 3 февраля, стало известно, что трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года сломал палец, случайно ударив по игровому автомату.

«Сейчас ему нужно сосредоточиться на залечивании травмы. Затем он будет работать над возвращением скорости. Мы определённо надеемся, что такое больше не повторится», — приводит слова отца Клебо VG.

Йоханнес вынужден пропустить очередной этап Кубка мира, который пройдёт в Фалуне (Швеция) 8-9 февраля. По словам Клебо, он уже не думает о победе в общем зачёте и готов поздравить с победой нынешнего лидера — россиянина Александра Большунова.

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