Трамп дурачился во время прослушивания гимна США перед Супербоулом. Видео

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дурачился во время прослушивания национального гимна США перед просмотром главного матча Национальной футбольной лиги, прошедшего 3 февраля. Когда певица Деми Ловато исполняла гимн, Трамп «дирижировал», поправлял пиджак, оглядывался по сторонам, в то время как остальные гости, в частности первая леди США и сын Трампа, держали руку на сердце.

Видео было снято и опубликовано в «Инстаграме» агентом по недвижимости из российско-американской строительной компании.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Кайвана Шроффа.

Также, поздравляя в своём «твиттере» «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле, президент США перепутал штаты. Трамп перепутал миссурийский Канзас-Сити с одноимённым городом в штате Канзас.