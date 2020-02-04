Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трамп дурачился во время прослушивания гимна США перед Супербоулом. Видео

Трамп дурачился во время прослушивания гимна США п
Трамп дурачился во время прослушивания гимна США перед Супербоулом. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дурачился во время прослушивания национального гимна США перед просмотром главного матча Национальной футбольной лиги, прошедшего 3 февраля. Когда певица Деми Ловато исполняла гимн, Трамп «дирижировал», поправлял пиджак, оглядывался по сторонам, в то время как остальные гости, в частности первая леди США и сын Трампа, держали руку на сердце.

Видео было снято и опубликовано в «Инстаграме» агентом по недвижимости из российско-американской строительной компании.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Кайвана Шроффа.

Также, поздравляя в своём «твиттере» «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле, президент США перепутал штаты. Трамп перепутал миссурийский Канзас-Сити с одноимённым городом в штате Канзас.

Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020