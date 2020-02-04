Крюков: к словам Клебо стоит относиться с иронией

Олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, поздравившего россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубке мира. Норвежец пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца. В общем зачёте он отстаёт от Большунова на 235 очков.

«К словам Клебо стоит относиться с иронией. Конечно, расслабляться Большунову ни в коем случае нельзя. Когда отрыв от Клебо позволит констатировать окончательную победу Александра, тогда уже можно будет расслабиться. И то на каждый старт нужно будет выходить и отрабатывать», — приводит слова Крюкова РИА «Новости».

Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в спринте, серебряный призёр Сочи-2014 в командном спринте. На чемпионатах мира лыжник завоевал пять медалей — три золота, серебро и бронзу.

Клебо: можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира