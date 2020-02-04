Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Фалуне

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля.



В заявку женской сборной вошли Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Наталья Матвеева, Ольга Кучерук.



В состав мужской команды включены Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Артём Мальцев, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Андрей Краснов.



Норвежка Терезе Йохауг лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт второй. У мужчин лидирует россиянин Александр Большунов.