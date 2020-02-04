Ласицкене решила выступить на «Русской зиме» после отставки руководства ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене, намеревавшаяся бойкотировать турнир «Русская зима», согласилась принять участие в соревнованиях после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики. «Русская зима» пройдёт в Москве 9 февраля.
«Мария приняла решение выступить на „Русской зиме“. Прежний отказ был сделан в знак несогласия с работой предыдущего руководства ВФЛА. Но теперь ситуация изменилась. Мы уже уведомили старшего тренера, что Ласицкене намерена стартовать на этом турнире», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой ТАСС.
29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста. 31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА.
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