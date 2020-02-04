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Вяльбе: желаю, чтобы Клебо глупостью больше не занимался

Вяльбе: желаю, чтобы Клебо глупостью больше не зан
Вяльбе: желаю, чтобы Клебо глупостью больше не занимался
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, поздравившего россиянина Александра Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира. Норвежец пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне, так как сломал палец, случайно ударив по игровому автомату. В общем зачёте Клебо отстаёт от Большунова на 235 очков.

«Я к этим словам отношусь достаточно скептически, потому что впереди ещё огромное количество гонок, и пропустить две гонки в Фалуне — не значит быть списанным со счетов. Я уверена, что это психологическая атака. Желаю, чтобы он скорее поправил своё здоровье, чтобы пальчик сросся правильно и чтобы он глупостью и дуростью больше не занимался. Понятно, что это мальчишеская шалость. Интересно соревнования смотреть, когда все лидеры соревнуются, в этом весь кайф», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля.

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