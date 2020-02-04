Паралимпиец Асташов: устроился работать курьером не ради хайпа и заработка денег

Российский паратриатлонист Михаил Асташов, работающий курьером в службе доставки еды, прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в «Инстаграме».
«Я пошёл за помощью, за поддержкой к Антону Шипулину, он познакомил меня с уральским бизнесменом, который помогает мне финансово в подготовке к отбору на Паралимпийские игры. Также я устроился в курьерскую службу доставки еды и хотел бы поблагодарить их за то, что они приняли меня на работу без проблем, без вопросов, потому что до этого мне несколько раз отказывали по причине моей инвалидности. Зачем я туда устроился? Я устроился туда в первую очередь для самооценки, для какого-то нового опыта, это всё было не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере», – заявил спортсмен.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Михаила Асташова.
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