Мамиашвили — о допинге у Махова: просто не укладывается в голове
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года, трёхкратного чемпиона мира, борца Биляла Махова. Ранее стало известно, что в пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен гормон роста.
«То, что происходит, просто не укладывается в голове, даже не хочется такое комментировать. Принимать столь явную субстанцию, которая железобетонно будет определена, чтобы выступить на дворовых соревнованиях. Ну какой смысл? В наших услугах он особо не нуждается. Если будет нужна какая-то поддержка, мы постараемся её оказать», — приводит слова Мамиашвили сайт «Матч ТВ».
Махов выступал в тяжёлом весе как в вольной, так и в греко-римской борьбе.
Мамиашвили: Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста
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