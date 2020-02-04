Мамиашвили — о допинге у Махова: просто не укладывается в голове

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года, трёхкратного чемпиона мира, борца Биляла Махова. Ранее стало известно, что в пробе 32-летнего спортсмена был обнаружен гормон роста.

«То, что происходит, просто не укладывается в голове, даже не хочется такое комментировать. Принимать столь явную субстанцию, которая железобетонно будет определена, чтобы выступить на дворовых соревнованиях. Ну какой смысл? В наших услугах он особо не нуждается. Если будет нужна какая-то поддержка, мы постараемся её оказать», — приводит слова Мамиашвили сайт «Матч ТВ».

Махов выступал в тяжёлом весе как в вольной, так и в греко-римской борьбе.