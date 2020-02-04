Глава РУСАДА: отказ от публичных слушаний в суде посчитают моветоном
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с публичным слушанием при рассмотрении судебного спора со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Ранее ВАДА направило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), призывая сделать слушания публичными.
«Это предсказуемое решение, и это желание не только ВАДА, за публичные слушания выступает все международное спортивное и антидопинговое сообщество. В этой связи уход от них будет плохим знаком. Отсутствие транспарентности в этой среде будет считаться моветоном. Если у нас нет аргументов и доводов, то это может нанести удар по репутации. В этом отношении есть над чем подумать», – цитирует Гануса ТАСС.
ВАДА призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА
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