Медведева — о сериале Spinning Out: фигуристы не позволяют себе подобного

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела прямой эфир на своей странице в «Инстаграме», во время которого поделилась мнением о сериале Spinning Out от телеканала Netflix.

«Из-за сериала Spinning Out многие спрашивали меня: «Правда ли фигуристы так много пьют?» Это неправда, и меня расстраивает, что люди спрашивают: «Ты тоже пьёшь? Пьёшь каждый день?» Никто из фигуристов не употребляет алкоголь во время подготовки. Скажу за себя, я вообще не пью и не хочу, чтобы кто-то думал, что фигуристы – алкоголики. Показывать подобное на экране было неправильно. Когда ты готовишься к Олимпиаде, ты следишь за всем: за каждым кусочком еды, за каждой калорией. Ты не думаешь об алкоголе, это глупо, потому что это испортит твой результат. Не верьте сериалам, в реальности всё иначе. Мы чувствуем ответственность и не позволяем себе подобного», – сказала Медведева в трансляции.