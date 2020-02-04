Норвежский эксперт: Клебо повезло только в том, что в этом году нет чемпионата мира
Норвежский лыжный эксперт Петтер Скинстад отреагировал на известие о травме соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года сломал палец руки, случайно ударив по игровому автомату.
«Для топ-спортсмена получение травмы всегда случается не вовремя, но когда это происходит в середине сезона, то это невероятно неудачно. Так совпало, что в этом году нет чемпионата мира, но это единственное, с чем Клебо повезло», — приводит слова Скинстада TV2.
Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля. Норвежец признал, что не сможет навязать борьбу россиянину Александру Большунову в общем зачёте Кубка мира.
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