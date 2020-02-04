Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежский эксперт: Клебо повезло только в том, что в этом году нет чемпионата мира

Норвежский эксперт: Клебо повезло только в том, что в этом году нет чемпионата мира
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжный эксперт Петтер Скинстад отреагировал на известие о травме соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года сломал палец руки, случайно ударив по игровому автомату.

«Для топ-спортсмена получение травмы всегда случается не вовремя, но когда это происходит в середине сезона, то это невероятно неудачно. Так совпало, что в этом году нет чемпионата мира, но это единственное, с чем Клебо повезло», — приводит слова Скинстада TV2.

Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдёт 8-9 февраля. Норвежец признал, что не сможет навязать борьбу россиянину Александру Большунову в общем зачёте Кубка мира.

Вяльбе: желаю, чтобы Клебо глупостью больше не занимался
Клебо: можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира
Норвежский эксперт: теперь всё зависит от неудач Большунова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020