«Тогда я ещё верил в сказки». Ковтун вспомнил победу над Плющенко перед Олимпиадой в Сочи

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил на вопросы поклонников. Один из них касался самого запоминающегося соревнования в его карьере. Спортсмен ответил, что это был чемпионат страны 2014 года. Ковтун обыграл Евгения Плющенко. Он завоевал право выступить на Олимпиаде в Сочи. Однако вместо Максима на Игры поехал Плющенко.



«Не скучаю ли по соревнованиям? Обожал тренироваться, почти никогда не ошибался на тренировках. Выступать не очень любил.



Любимая программа? Nat King Cole – L. O. V. E. – моя последняя короткая программа. Думаю даже сделать из неё показательный. Ну и «Фламенко» 2014-го, конечно. Да и вообще любил все свои программы.

Когда закончил карьеру, было ли чувство облегчения, свободы? Раньше вся твоя жизнь зависела от прокатов на соревнованиях, сейчас я сам творец своей судьбы. Ощущение свободы. Познавать себя, свои таланты и этот мир – лично для меня самое ценное.



Самое яркое и запоминающееся соревнование? Чемпионат России—2014. Тогда я ещё верил в сказки.



Буду ли ещё комментировать соревнования? Позовут – сделаю красиво», — написал Ковтун на своей странице в «Инстаграме».