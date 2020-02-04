«Тогда я ещё верил в сказки». Ковтун вспомнил победу над Плющенко перед Олимпиадой в Сочи

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил на вопросы поклонников. Один из них касался самого запоминающегося соревнования в его карьере. Спортсмен ответил, что это был чемпионат страны 2014 года. Ковтун обыграл Евгения Плющенко. Он завоевал право выступить на Олимпиаде в Сочи. Однако вместо Максима на Игры поехал Плющенко.
«Не скучаю ли по соревнованиям? Обожал тренироваться, почти никогда не ошибался на тренировках. Выступать не очень любил.
Любимая программа? Nat King Cole – L. O. V. E. – моя последняя короткая программа. Думаю даже сделать из неё показательный. Ну и «Фламенко» 2014-го, конечно. Да и вообще любил все свои программы.
Когда закончил карьеру, было ли чувство облегчения, свободы? Раньше вся твоя жизнь зависела от прокатов на соревнованиях, сейчас я сам творец своей судьбы. Ощущение свободы. Познавать себя, свои таланты и этот мир – лично для меня самое ценное.
Самое яркое и запоминающееся соревнование? Чемпионат России—2014. Тогда я ещё верил в сказки.
Буду ли ещё комментировать соревнования? Позовут – сделаю красиво», — написал Ковтун на своей странице в «Инстаграме».
- 4 февраля 2020
-
19:15
-
19:08
-
18:53
-
18:41
-
18:33
-
18:15
-
17:45
-
16:52
-
16:49
-
16:14
-
16:14
-
16:00
-
15:21
-
15:08
-
14:46
-
14:26
-
14:05
-
13:48
-
13:44
-
13:37
-
13:20
-
12:55
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:04
-
11:56
-
11:22
-
10:56
-
10:55
-
10:26
-
10:05
-
09:40
-
09:08
-
08:41