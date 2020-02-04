Фигуристка Куракова рассказала, как прошла её первая встреча с Медведевой

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, которая в этом сезоне дебютировала на соревнованиях под флагом Польши, рассказала о взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.
«Как прошла первая тренировка в Канаде в «Крикет-клабе»? Я была приятно взволнована. Она начиналась в 8:25 утра. Из-за этого я встала очень рано. Чтобы уж точно не быть сонной. Помню, как разминаюсь в наушниках и тут открывается дверь. Поворачиваюсь, а там Брайан Орсер. Думаю: «Спокойно, Катя». Он поздоровался, протянул руку. Я взяла и с мыслями «Это же настоящий Брайан Орсер!» сказала, что мне очень приятно познакомиться, он ответил тем же.
На льду я уже сильно волновалась. Помню свои первые прыжки. Брайан сказал, что ему понравилось, и я немного выдохнула.
А потом приехала Женя Медведева. До этого мы не были знакомы лично. Она сразу сказала: «Ой, ты Катя. Я про тебя слышала». И начала меня обнимать. Я разные истории про неё слышала, но могу сказать, что многие из них — неправда. Женя — очень милый и добрый человек. Наша первая встреча началась с объятий.
Мы конкурентки на льду — Женя прыгнет, я стараюсь делать лучше, она старается ещё лучше и т. д. И это очень хорошо помогает. Но Медведева и сама не оставляет прыжки на плохой попытке. Она обязательно добьёт его, как бы она ни устала.
Вне катка мы с ней очень хорошо разговариваем на разные темы. Иногда о мальчиках, иногда о чём-то ещё (улыбается). Как-то были вместе в джакузи, ходили в кино. У нас ней хорошее общение, и я этому рада. Сейчас она для меня просто Женечка», — цитирует Куракову Sport24.
- 4 февраля 2020
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