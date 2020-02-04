Ассоциация лыжных видов спорта России будет участвовать в разбирательстве ВАДА и РУСАДА

Ассоциация лыжных видов спорта России присоединилась в качестве третьей стороны к спору в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).



Напомним, сегодня, 4 февраля, главой Ассоциации лыжных видов спорта России была назначена Елена Вяльбе.



«Вопрос о смене руководителя ассоциации обсуждался достаточно давно. В ходе прошедшего голосования моя кандидатура была одобрена коллегами единогласно. Не вижу разницы, отстаиваешь ты интересы одной федерации или сразу нескольких видов спорта. Кстати, первый документ мною уже подписан: Ассоциация лыжных видов спорта России присоединилась в качестве третьей стороны к спору в CAS между ВАДА и РУСАДА», — приводит слова Вяльбе сайт Олимпийского комитета России.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.