«В подъездах стоит запах марихуаны». Фигуристка Куракова рассказала о жизни в Канаде

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, которая в этом сезоне дебютировала на соревнованиях под флагом Польши, рассказала о жизни в Канаде. Спортсменка тренируется под руководством Брайана Орсера.

«Снимаем квартиру через дорогу от катка. В этом доме на несколько подъездов вообще живёт много фигуристов. Потому что это удобно. Моя квартира на третьем этаже, живу одна.

Конечно, были проблемы. Например, в Канаде в квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить. То есть ты не можешь взять и постирать одну пару носков и трусы. Это в итоге будет очень дорого стоить. Надо копить и нести всё вместе. И в Канаде сложнее следить за весом, потому что еда там более калорийная.

Ещё в подъездах неприятный запах. Думаю, вы знаете, что в Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно.

После того как мы с мамой отмыли всю квартиру, она ещё, как в больнице, недели две пахла хлоркой. Но зато аренда стоит не очень больших денег.

У меня в семье мама не работает, зарабатывает папа. Ещё он оплачивает перелеты маме, когда она меня навещает. Поэтому квартира комфортабельная. Но другие фигуристы живут в лучших условиях. Например та же Женя Медведева. Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у неё есть на это деньги, и она этого заслуживает», — приводит слова Кураковой Sport24.