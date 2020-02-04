Клебо может заработать на новости о сломанном пальце до $ 8,5 тыс.

Норвежский журналист Ян Салтведт отметил предприимчивость лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который решил опубликовать информацию о своей травме в YouTube.
Трёхкратный олимпийский чемпион рассказал о переломе пальца на своём YouTube-канале. Салтведт удивлён, что информация была подана именно таким образом и совершенно не сопровождалась официальными пресс-релизами норвежской федерации.
По оценке NRK, на подобной эксклюзивности Клебо рассчитывает заработать от $ 2000 до $ 8500 в зависимости от итогового количества просмотров. Кроме того в начале ролика использовалась реклама — спортсмен раздавал обувь от своего спонсора, находясь в тренажёрном зале.
Видео о травме Клебо в настоящий момент набрало уже больше 30 тыс. просмотров. На видеоблог лыжника подписано 106 тыс. человек.
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