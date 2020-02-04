Вяльбе: не надо думать, что я сейчас начну «поднимать» все виды спорта, где есть лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала своё назначение на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

«Внутри страны мне не надо никаких задач решать. У каждой федерации есть свой руководитель, каждый занимается своим делом. Ассоциация — это организация, которая входит в международную федерацию — FIS. С ней нужно более тесно сотрудничать, вот и всё.

Сильно меня это не перегрузит. Моя деятельность — исключительно работа с международной федерацией. Лыжники меня ревновать не будут, не волнуйтесь. Им внимания меньше не будет.

Не знаю, поможет ли мне сильно мой авторитет на этой должности, как вы говорите (улыбается). В любом случае это никак не отразится на моей работе как главы Федерации лыжных гонок России. Не нужно воспринимать это так, что вот, дескать, Вяльбе начнёт сейчас «поднимать» все виды спорта, в которых есть лыжи.

У них есть свои руководители, они выполняют свою работу. Ни двоеборье, ни прыжки, ни фристайл, ни сноуборд ко мне не относятся. Ассоциация занимается исключительно международной деятельностью, она здесь не аккредитована, ничего такого.

Почему в Ассоциацию лыжных видов не входит биатлон? Он, если помните, раньше был военно-прикладным видом спорта. У него своя международная федерация. Потом вышел из тени лыж, затмил их? Не могу с этим согласиться. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Кто-то любит апельсины, а кто-то ящики из-под лимонов. Мы можем много сравнений приводить. Спрашивайте у биатлонистов, почему их смотрят и любят. Я не думаю, что лыжи любят и смотрят меньше», — цитирует Вяльбе «Спорт день за днём».

В Ассоциацию лыжных видов спорта входят Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), федерации прыжков с трамплинов и двоеборья, горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда. На посту главы ассоциации Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева, занимавшего эту должность с 2010 года.