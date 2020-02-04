Фигурист Ханю намерен сделать на ЧМ в Монреале четверной аксель

Гислен Бриан, тренер двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, заявил, что 25-летний спортсмен собирается включить в программу на чемпионате мира в Монреале (Канада) четверной аксель.

«Прыжок выходит всё лучше и лучше. Он не будет его делать на Турнире четырёх континентов. Юдзуру готовится прыгать четверной на чемпионате мира.

Ханю хочет найти лучшую программу, чтобы выиграть чемпионат мира. Турнир четырёх континентов — только шаг на пути к возвращению титула чемпиона мира», – цитирует Бриана Kyodo.

Чемпионат мира по фигурному катанию будет проходить с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).

Ранее стало известно, что Ханю вернётся к короткой и произвольной программам, с которыми он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.