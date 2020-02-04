Шведской спортсменке, уличённой в допинге, начали угрожать в социальных сетях

Бронзовый призёр турнира Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе, шведка Йенни Франссон, которая сдала положительную допинг-пробу, стала объектом всеобщей ненависти в соцсетях.
У 32-летней спортсменки обнаружили следы метилтестостерона. Вскоре после этого в «инстаграме» Франссон появились яростные комментарии, где её призвали покинуть страну. Некоторые даже желали шведке смерти, информирует Dagens Nyheter.
Сама Франссон вину не признаёт. «Не хочу об этом даже думать. Единственное объяснение — что это сделал тот, кто находился со мной в спортзале», — заявила спортсменка.
«Раньше я считала, что все, кому приписывают запрещённые вещества, принимали их на самом деле. Но это ужасно, когда люди могут так судить. Они не знают меня, не знают, что я делала. Никто ничего не знает. Однако говорят, что я должна уехать, умереть. Это какое-то безумие», — добавила шведка.
Франссон занимает второе место в мировом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW) в весе до 68 кг.
- 4 февраля 2020
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