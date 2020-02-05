Основатель Доброграда объяснил, почему Загитова не раздавала автографы после шоу Слуцкой

Основатель Доброграда, бизнесмен Владимир Седов прокомментировал тот факт, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не явилась на автограф-сессию после выступления в ледовом шоу Ирины Слуцкой во Владимирской области.
Загитова дважды вышла на лёд на замёрзшем озере в Доброграде. 17-летняя спортсменка представила показательный номер Survivor.
«Я хочу сказать огромное спасибо Алине за её участие в ледовом шоу. Основываясь на нашем личном контакте — она замечательный человек и профессионал своего дела.
Однако необходимо учесть, что у действующего спортсмена есть определенные ограничения — в некоторых вопросах решения принимает агент и/или тренерский штаб. Наша команда уже имеет большой опыт организации мероприятий в Доброграде и мы с пониманием относимся к таким ситуациям», — написал Седов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в декабре 2019 года Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.
Запись доступна на странице Седова в «Инстаграме».
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