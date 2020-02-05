«Это абсурд». Лыжница Рюдквист недовольна изменением программы этапа Кубка мира в Фалуне
Призёр этапов Кубка мира бывшая шведская лыжница Мария Рюдквист раскритиковала решение Международной федерации лыжного спорта внести изменения в программу этапа в Фалуне (Швеция) из-за погодных условий.
Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки были заменены масс-стартами, длина которых была сокращена — до 10 и 15 км соответственно.
«Это совершенно абсурдное решение. Очевидно, есть золотое правило, что дистанция у мужчин больше, даже если это происходит за счёт лишения женщин их привычной программы. В таком случае это абсурд», — приводит слова Рюдквист Aftonbladet.
Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля.
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