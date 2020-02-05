Представительница спортсменов в FIS — о формате этапа в Фалуне: мы хотим равенства

Эвелина Сеттлин, представительница спортсменов в Международной федерации лыжного спорта от Швеции, поддержала соотечественницу Марию Рюдквист, которая раскритиковала решение Международной федерации лыжного спорта внести изменения в программу женских гонок на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки были заменены масс-стартами, длина которых была сокращена. Женщины вместо 15 км пробегут 10, а мужчины вместо 30 — 15.

«Мы хотим добиться равенства. Я уверена, что данный вопрос мы рассмотрим весной по окончании сезона», — приводит слова Сеттлин Aftonbladet.