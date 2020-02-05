В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей отреагировал на критику в адрес FIS в связи с внесением изменений в программу этапа в Фалуне (Швеция) из-за погодных условий.

Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки были заменены масс-стартами, длина которых была сокращена — до 10 и 15 км соответственно. В частности, бывшая шведская лыжница Мария Рюдквист выразила недовольство тем, что дистанция у мужчин и женщин не будет одинаковой.

«Нет никаких вопросов в физиологической способности мужчин и женщин пробегать одинаковые дистанции. Многие годы об этом шли дискуссии. Но когда мы опрашиваем спортсменов, то большинство всегда поддерживает нынешний формат», — приводит слова Миньерея Aftonbladet.

«Это абсурд». Лыжница Рюдквист недовольна изменением программы этапа Кубка мира в Фалуне

Представительница спортсменов в FIS — о формате этапа в Фалуне: мы хотим равенства

Представительница спортсменов в FIS — о формате этапа в Фалуне: мы хотим равенства