Степанова: Синицина и Кацалапов? У нас нет дружбы

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, рассказала о конкуренции с другой парой – Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
«Мы двигались вперёд на протяжении всего этого сезона. Удалось прибавить в мастерстве, опыте, матёрости… Во всём. Мы выглядим гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. У нас большой прогресс в катании, его видно от старта к старту специалистам.
В нашем виде спорта каждый сам за себя, поэтому здесь не может быть переживаний за соперников. Синицина и Кацалапов? У нас нет никаких взаимоотношений. Мы общаемся только на стартах, а в жизни у каждого свой круг общения. Мы никак не пересекаемся: у них своя группа, у нас – своя. Поэтому нормально общаемся, абсолютно ровно. Нейтрально. Дружбы у нас нет.
Дальнейшие цели? Каждый идёт наверх и каждый борется за одно единственное место. Есть победитель и все остальные. И каждый спортсмен идёт к победе. Другого не дано. Конечная цель – победа на крупнейших стартах: чемпионате мира, Олимпиаде", — цитирует Степанову «Спорт Бизнес Online».
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