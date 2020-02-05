Ягудин резко выступил против упоминания Бога в Конституции. Его поддержала Тарасова

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин осудил упоминание Бога в Конституции. Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ягудин в «Инстаграме» сделал репост публикации известного телеведущего Владимира Познера, который также выступил против упоминания Бога в Конституции.

«Браво! Хоть кто-то высказывается об этом бреде! А то, видать, им власти не хватает на данный момент!» — написал Ягудин.

Одной из тех, кто поставил «лайк» Ягудину, стала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Ягудин заявлял, что ему нереально смешно, когда люди ставят свечки, верят в благодатный огонь, кому-то молятся и празднуют Пасху.

Запись доступна на странице Ягудина в «Инстаграме».