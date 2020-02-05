Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ягудин резко выступил против упоминания Бога в Конституции. Его поддержала Тарасова

Ягудин резко выступил против упоминания Бога в Конституции. Его поддержала Тарасова
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин осудил упоминание Бога в Конституции. Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ягудин в «Инстаграме» сделал репост публикации известного телеведущего Владимира Познера, который также выступил против упоминания Бога в Конституции.

«Браво! Хоть кто-то высказывается об этом бреде! А то, видать, им власти не хватает на данный момент!» — написал Ягудин.

Одной из тех, кто поставил «лайк» Ягудину, стала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Ягудин заявлял, что ему нереально смешно, когда люди ставят свечки, верят в благодатный огонь, кому-то молятся и празднуют Пасху.

Запись доступна на странице Ягудина в «Инстаграме».

Ягудин: мне нереально смешно, когда ставят свечки, молятся, празднуют Пасху
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020