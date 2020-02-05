Ганус и Пахноцкая представят РУСАДА в рабочей группе ОКР по восстановлению прав ВФЛА

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что организация получила официальное письмо от рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с предложением делегировать своих представителей.
«4 февраля вечером РУСАДА получило официальное письмо от Олимпийского комитета России с предложением войти в рабочую группу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Мы принимаем это предложение и уже отправили ответ. В рабочую группу войдут генеральный директор агентства Юрий Ганус и я», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Ранее президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики решил подать в отставку.
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