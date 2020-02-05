Шубенков: я задумывался над тем, чтобы уехать из России

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков объяснил, почему не решился на переезд в другую страну по примеру прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

«Я когда-то задумывался над тем, чтобы уехать из России, но тогда бы ничего не добился. Без тренера я бы ничего собой не представлял. Но дело не только в этом. Дарье уехать было проще. Она красивая девушка, а я мальчик — и не так интересен спонсорам. Интерес же в чётких количественных единицах выражается. Но да, тренируясь там, всех проблем можно избежать и, как выясняется, даже попасть на Олимпийские игры, когда больше никто не попадает», — цитирует Шубенкова «Лента.ру».

Сергей также оценил ситуацию с Всероссийской федерацией лёгкой атлетикой, государственная аккредитация которой была приостановлена до марта.

«Что касается текущей ситуации с ВФЛА, то я включился только перед Новым годом, потому что всё стало совсем плохо. До этого от критики воздерживался. ВФЛА были выданы критерии восстановления, и я видел прогресс. Требования выполнялись, просто они становились всё жёстче. Многое из того, что нужно было сделать, было далеко за рамками полномочий ВФЛА. Но в конце ноября работа встала, и к этому все мои претензии. Что сейчас делает ВФЛА? Хоть что-то происходит? Ещё и вопросы наши игнорируют», — сказал Шубенков.