Шубенков: митинги в России ничего не решают

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков объяснил, почему однажды сказал, что «надо идти в сторону коммунизма, потому что нынешнее устройство общества себя изживёт, как когда-то изжили феодализм и рабовладельческое общество».

«То, что у нас в стране не всё хорошо, и так всем понятно. Встаёт вопрос — почему. Мнения разнятся. Мой тренер, например, искренне верит, что у нас чиновники непозволительно много воруют. Я уточняю: а много — это сколько? Что, в Америке и Китае не воруют, что ли? Воруют. Не в таком количестве? И вообще, «в таком» — это в каком? Цифр-то нет.

Ещё считается, что всё от плохой Америки, что нас душат, давят. Кстати говоря, и душат, и давят. Ну хорошо, нет ясного ответа на первый вопрос. Встаёт новый: что делать? Мнений ещё больше. Но я думаю так: всё, что происходит в стране, неизбежно, пока есть частная собственность на средства производства и свободный рынок", — цитирует Шубенкова «Лента.ру».

Сергей также прокомментировал свои слова о готовности отпустить ребёнка на митинг.

«На митинги всё чаще выходят дети. Когда школьники идут толпой куда-то, они это делают не для того, чтобы перемен в жизни добиться, а чтобы вместе собраться, потусоваться. Это как сыну-подростку разрешить пойти на день рождения или погулять. Отпускать ребёнка на митинг можно, просто с несколькими но: чтобы был жив, здоров и в тюрьму не сел.

Вот теперь я уже задумался, отпускать ли. Или вместе с ним бы пошёл. Другой вопрос, что у меня много других дел, а митинги не работают и ничего не решают", — сказал Шубенков.