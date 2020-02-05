Гандболистка Сень продлила контракт с «Ростовом-Дон»
«Ростов-Дон» объявил о подписании нового соглашения с капитаном сборной России Анной Сень, информирует официальный сайт ростовского гандбольного клуба.
«Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и капитан сборной России Анна Сень продлила контракт с нашей командой ещё на два года», — говорится в сообщении.
29-летняя Сень выступает за «Ростов-Дон» с 2011 года с перерывом на сезон-2014/2015, который она провела в венгерском «Дьёре».
Гандболистка стала с донским клубом трёхкратной чемпионкой России, семикратной обладательницей Кубка страны, победителем Кубка EHF (Европейской гандбольной федерации) и серебряным призёром Лиги чемпионов.
В составе сборной России Сень завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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