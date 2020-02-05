Тарасова почтила память олимпийского чемпиона Гринькова, умершего от инфаркта в 28 лет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посвятила пост в «Инстаграме» двукратному олимпийскому чемпиону в парном катании Сергею Гринькову. Вчера, 4 февраля, фигуристу исполнилось бы 53 года.

«До сих пор больно и страшно от такой потери. Светлый, красивый, талантливый человек. Любим тебя, Серёжа. Помним тебя», — написала Тарасова.

Гриньков скончался 20 ноября 1995 года во время тренировки на льду в Лейк-Плэсиде (США) в 28-летнем возрасте. Причиной смерти стал инфаркт.

Запись доступна на странице Тарасовой в «Инстаграме».

Ранее любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.