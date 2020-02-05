Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Лопес завершит карьеру после Игр в Токио
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе кубинец Михаин Лопес намерен закончить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2020 года в Токио.
«Решение уже принято. После Токио я завершу карьеру. Причина — мой возраст. Я хочу отдохнуть.
Настало время дать шанс новому поколению борцов. Рассчитываю уйти из спорта после того, как завоюю четвёртое золото Олимпийских игр. Готовлюсь к этому и надеюсь, что всё получится», — приводит слова Лопеса Reuters.
Лопес завоёвывал золото на Играх 2008, 2012 и 2016 годов в самой тяжёлой весовой категории. Если кубинец одержит победу на Олимпиаде в Токио, он превзойдёт рекорд россиянина Александра Карелина, который на Олимпийских играх выиграл три золота и одно серебро.
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