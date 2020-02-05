Сидорова вслед за Ласицкене согласилась выступить на «Русской зиме»

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) решила принять участие в турнире «Русская зима». Об этом заявила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Традиционный турнир «Русская зима» пройдёт в Москве 9 февраля.

«Анжелика приняла решение выступать на „Русской зиме“ в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по выправлению ситуации в российской лёгкой атлетике. Но выступать Сидорова будет, как всегда, только для зрителей», — цитирует Абрамову ТАСС.

Ранее приняла решение выступать на «Русской зиме» и Мария Ласицкене, которая первоначально также заявила о своём отказе из-за несогласия с политикой ВФЛА.