Сидорова вслед за Ласицкене согласилась выступить на «Русской зиме»
Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) решила принять участие в турнире «Русская зима». Об этом заявила личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.
Традиционный турнир «Русская зима» пройдёт в Москве 9 февраля.
«Анжелика приняла решение выступать на „Русской зиме“ в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по выправлению ситуации в российской лёгкой атлетике. Но выступать Сидорова будет, как всегда, только для зрителей», — цитирует Абрамову ТАСС.
Ранее приняла решение выступать на «Русской зиме» и Мария Ласицкене, которая первоначально также заявила о своём отказе из-за несогласия с политикой ВФЛА.
Ласицкене решила выступить на «Русской зиме» после отставки руководства ВФЛА
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